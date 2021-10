Al PalaPoli il Giovinazzo C5 pareggia sul finire della gara

Sono stati circa 500 gli spettatori accorsi per il derby che si è disputato al PalaPoli tra il Giovinazzo C5 e le Aquile Molfetta. Per una partita carica di tensione, come già prometteva la vigilia, che ha visto complessivamente sei ammonizioni e due espulsioni. La gara è finita in parità, 4 a 4, con i biancoverdi che si sono affidati all’orgoglio per riacciuffare il risultato proprio sul filo di lana. La partita non dice bene ai giovinazzesi già dai primi minuti. Sono gli ospiti infatti a passare in vantaggio già al terzo minuto con Rivera. Ci pensa però Alves a rimettere sui binari della parità la partita dopo altri 3 minuti di gioco. Ma le Aquile sembrano avere più gamba e Dell’Olio riporta i molfettesi in vantaggio.

Il Giovinazzo C5 si affida ancora ad Alves per tornare in parità. La prima frazione di gioco si chiude sul 2 a 2. Nella ripresa l’inerzia del gioco non sembra cambiare. È ancora il Molfetta a passare in vantaggio con Ortiz e ad allungare con Ortiz. A questo punto viene fuori tutto l’orgoglio dei biancoverdi. Il Giovinazzo C5 cinge d’assedio il campo avversario. Riesce ad accorciare con Roselli e a una manciata di secondi dalla fine raggiunge il definitivo pareggio con Zago. Il risultato lascia tutti soddisfatti a cominciare dalle due tifoserie che si sono distinte per la loro correttezza. Per i giovinazzesi è il terzo risultato utile consecutivo che però li fa scendere al secondo posto in classifica in condominio con il Melilli, mentre il Molfetta si attesta al quinto posto. Ospite d’eccezione, per questa gara di campionato della serie A2 il Commissario tecnico della Nazionale Italiana, Massimiliano Bellarte.