È aria di derby. Questo pomeriggio scendono il campo il Giovinazzo C5 e le Aquile Molfetta

Sarà derby. Questo pomeriggio sul parquet del PalaPansini il Giovinazzo C5 ospiterà le Aquile Molfetta per una partita che si preannuncia intensa non solo per motivi campanilistici, ma anche per il tasso tecnico che le due squadre sapranno mettere in campo. I biancoverdi sono capolista del girone D della serie A2, i molfettesi, nonostante un profondo rinnovo della rosa che lo scorso campionato ha permesso loro di fare il salto di categoria, con i 4 punti conquistati sono a ridosso dei vertici della classifica. Per questo la gara può considerarsi scontro di vertice, nonostante sia solo la terza giornata del torneo. «Avversari da non sottovalutare» dicono dalla società biancoverde, per non cadere nei tranelli dell’entusiasmo per i risultati già conseguiti. Piedi per terra, è la parola d’ordine.

«Si tratta di un derby acceso e molto sentito da entrambe le tifoserie – ha affermato l’ex di turno Bellaver, alla pari di Binetti, Di Capua e Piscitelli - e stiamo lavorando sugli errori commessi nelle prime due gare, perché sabato non possiamo sbagliare». Che il derby non sia una delle tante partite, ma un evento di cui tener conto, lo dimostrano i biglietti già venduti per l’accesso al PalaPansini. Già 70 i ticket acquistati che vanno ad unirsi ai 120 abbonamenti sottoscritti dai tifosi. Fischio d’inizio alle 16.