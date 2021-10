L’Iris al PalaVesuvio di Napoli per il campionato individuale di ginnastica ritmica

Dopo aver sfiorato, la scorsa settimana, la qualificazione alle fasi nazionali del campionato individuale Allieve Gold di ginnastica ritmica con Sara Brunetta, l’Iris ci riprova con le Junior-Senior. Nella prova valida per la Zona 5 del campionato individuale di categoria, domenica 24 ottobre a scendere in campo nell’impianto PalaVesuvio di Napoli sarà la barlettana Maria Dellaquila. Nel pomeriggio della stessa giornata sarà dato spazio al torneo «Reginette», riservato alle campionesse regionali di categoria provenienti da Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. È questa una nuova formula che potrà consentire alla ginnaste di potersi preparare in maniera puntuale alla finale del Campionato Nazionale individuale Junior Senior. Ginnastica Ritmica Iris per porterà in gara per le Junior 3 Serena Abbadessa (Bisceglie) e tra le Senior Irene Carbonara (Giovinazzo). A guidare le ginnaste Iris ci saranno i tecnico accompagnatori Marisa Stufano e Lucia Andriani.