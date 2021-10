Una «Città in movimento», la gara non competitiva organizzata dalla Netium

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della «Netium Run» gara non competitiva organizzata dal centro sportivo Netium, che si svolgerà il primo novembre è lieta di invitare la cittadinanza alla terza edizione della Netium Run, gara da 3 km o 9 Km non competitiva che si terrà lunedì 1 novembre a Giovinazzo sui due lungomare.

Due le distanze previste dalla competizione: uno da 3 chilometri, l’altro da 9 chilometri. «Città in movimento» è il motto della manifestazione che quest’anno vedrò la fattiva collaborazione dei volontari dell’associazione 2hands. Nelle scorse edizioni si sono contati fino a mille iscritti alla corsa, quest’anno la Netium vuole superare quella quota. L’edizione 2021 vedrà come ospite speciale Pinuccio, l’inviato pugliese di Striscia la Notizia che con il suo umorismo intratterrà i corridori prima, durante e dopo le prove atletiche. La quota di iscrizione è di 5 euro, per le associazioni, i gruppi sportivi e le scolaresche, 10 euro per gli adulti. Nel costo dell’iscrizione è compreso il pacco gara, l’assicurazione e il ristoro. Per i bambini al di sotto dei 10 anni la partecipazione alla gara dei 3 chilometri è gratuita. Ogni adulto potrà accompagnare due bambini.

Le iscrizioni avvengono presso la sede Netium in via Sottotenente De Ceglie 15, dal lunedì al sabato ore 09-21 e la domenica ore 08:30-12:30. Per partecipare alla manifestazione è necessario essere muniti di green pass.