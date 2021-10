Agli individuali di Catania di ginnastica ritmica la Brunetta è quarta

Sara Brunetta sfiora la qualificazione ai campionati nazionali di ginnastica ritmica. Si è infatti classificata quarta nell’individuale Allieve Gold di Catania, valido per la zona tecnica 5, porta d’accesso, appunto, per le gare valide per il titolo Italiano. L’atleta bitontina, tesserata Iris, si è esibita al cerchio, palla, clavette e nastro nella categoria Allieve quarta fascia, racimolando 53.350 punti. Per la Brunetta, accompagnata da Marisa Stufano, il rammarico per non aver raggiunto il podio, e quindi l’accesso alla fase successiva, ma la consapevolezza di aver disputato un’ottima gara, avendo un costante percorso di crescita che la fa guardare al futuro con ottimismo.