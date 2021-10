Il Giovinazzo C5 colpisce anche in trasferta, 4 a 2 ai calabresi del Bovalino

Il Giovinazzo C5 concede il bis. E lo fa in trasferta sul campo calabrese del Bovalino. I biancoverdi si impongono per 4 a 2 regalandosi il primo posto in solitaria nel loro girone di serie A2. Sugli scudi Bellaver autore di una doppietta e di una prestazione maiuscola. I giovinazzesi hanno imposto sin dalle prime battute il loro gioco, andando in rete con Roselli, autore di un gol magistrale.

I padroni di casa non riescono a incidere sul gioco con il Giovinazzo che nella prima frazione di gioco si limita a controllare. Di diverso tenore la ripresa. È ancora il Giovinazzo ad andare a segno prima con Bellaver e dopo soli 25 secondi con Alves. Il Bovalino rialza però la testa e nel giro di pochi secondi segnano per due volte con Piccolo. I padroni di casa cercano in tutti i modi di arrivare al pareggio ma si scontrano con il portiere biancoverde Di Capua in stato di grazia. Trascorsi quei minuti coì concitati i biancoverdi riprendono le redini del gioco e ancora con Bellaver che sigla la sua doppietta personale, mettono fine alla gara.

Il Giovinazzo C5 si gode il primo posto in classifica ma la testa è già alla prossima gara. Sarà un derby. Infatti al PalaPansini sono attese le aquile Molfetta per un incontro che sicuramente non sarà avaro di emozioni.