La Indeco Afp Giovinazzo punta tutto sui giovani

«Abbiamo tutto, ci manca solo il sesto uomo, il pubblico». È la chiosa di Pino Marzella in coda alla conferenza stampa di presentazione della compagine dell’Indeco Afp Giovinazzo che si appresta a disputare per il secondo anno consecutivo il campionato di A2 di hockey a rotelle. Quello messo in campo dalla società biancoverde è un progetto che vede lontano.

«Non abbiamo fretta di raggiungere risultati – ha detto il neo direttore generale Beppe Spadavecchia, vogliamo far crescere i giovani, seguirli in tutte le loro esigenze per prepararli a palcoscenici importanti». In realtà i giovani dell’Afp, tutti giovinazzesi, si sono già mostrati su palcoscenici importanti. Il secondo posto dell’under 17 nel campionato di categoria e il titolo tricolore dell’under 19 ne sono la riprova. Ed è proprio su questi giovani che si fondano le speranze biancoverdi. «I giovani giovinazzesi hanno talento – ha affermato mister Marzella (sarà lui a guidare la squadra in questo campionato) – Ma da solo il talento non basta. C’è bisogno di avere intorno una società che li supporta, un tecnico che li guida. I risultati che hanno raggiunto lo dimostrano. Adesso c’è bisogno di lavorare per portare l’Afp là dove merita. Non solo nel massimo campionato nazionale ma anche in Europa. È il nostro obiettivo per i prossimi anni». Molti dei ragazzi che oggi sono chiamati a disputare il campionato di serie A2, sono nati negli anni in cui l’Afp risorgeva. La squadra, una rosa di 15 atleti, vanta 3 veterani, tutti gli altri sono nati tra il 2002 e il 2006.

«Arrivare alle finali scudetto – ha detto ancora Marzella – per alcuni di loro vestire la maglia azzurra, disputare l’Eurohochey, come i nostri giovani hanno fatto, sono esperienze di altissimo livello, che mettono alla prova gli atleti. Esperienze che poi fanno la differenza nel club». La sfida per Marzella e per i suoi ragazzi è allettante. «Non vogliamo fare subito il salto di categoria – ha continuato – se arriva ben venga. Il nostro obiettivo è guardare al futuro far crescere i giovani. I risultati fin qui raggiunti ci dicono che Giovinazzo ha il miglior vivaio hockeistico d’Italia. Vogliamo attirare altri giovani a questo sport».

Per questo l’appello rivolto al pubblico: «Seguiteci, vogliamo tornare ad essere la squadra del “paese”».