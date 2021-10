Il Giovinazzo C5 in trasferta a Bovalino per la seconda di campionato

Dopo l’ottima prestazione casalinga nella prima di campionato di serie A2, il Giovinazzo C5 cerca conferme sul campo del Bovalino. I biancoverdi sono consapevoli che non si tratta di una trasferta facile, ma la forma fisica mostrata dai veterani e l’intesa con i nuovi innesti lascia ben sperare. C’è da mettere a punto ancora qualche dettaglio negli schemi di gioco voluti da mister Foletto, ma nel gruppo squadra giovinazzesi ci sono atleti di assoluta affidabilità.

«I primi 10 minuti della gara di sabato scorso – ha dichiarato Alves (a segno 4 volte contro l’Ispica) - non sono stati facili poiché abbiamo sentito tutti l’emozione dell’esordio, ma con il passare del tempo siamo riusciti a mettere la partita sui binari giusti anche grazie all’apporto del pubblico. Oggi disputeremo la gara contro il Bovalino, una squadra che gioca in casa su un campo di dimensioni ridotte e non sarà facile affrontarli. Noi, però, siamo fiduciosi perché stiamo giocando bene e cercheremo di portar via i tre punti».

Il risultato finale a favore dell’una o dell’altra squadra potrebbe già cominciare a delineare le pretendenti alle zone alte della classifica, motivo per cui l’incontro assume sicuramente una valenza non trascurabile ed è atteso da entrambe le tifoserie. Fischio d’inizio alle 16.