Ancora una trasferta in Sicilia per l’Iris

L’Iris domani sarà di nuovo in trasferta in Sicilia. Questa volta per il Campionato Individuale Allieve Gold della zona tecnica 5 che comprende la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria, il Molise e la Sicilia. In casa Iris i fari sono puntati sulla categoria Allieve 4, dove la bitontina Sara Brunetta (2009) sarà la portacolori del club presieduto da Nico Di Liddo. Concorrenza agguerrita per la ginnasta pugliese che sarà guidata dal tecnico accompagnatore Marisa Stufano nella trasferta catanese.