L’Indeco Afp Giovinazzo si presenta alla città in vista del campionato di hockey di serie A 2. Lo farà sabato in forma ufficiale, nel PalaPansini alle 18. Reduce da una stagione che ha dato non poche soddisfazioni ai colori biancoverdi, a iniziare dalla salvezza raggiunta della prima squadra, per proseguire con il secondo posto nel campionato nazionale under 17 e la laurea come campioni d’Italia per l’under 19, la convocazione in Nazionale per ben 4 atleti biancoverdi, l’Afp si appresta a disputare il nuovo campionato guidata da Pino Marzella. A corollario della presentazione ufficiale della squadra, sarà disputata una partita amichevole con la Decom Roller Matera. È prevista la presenza del pubblico, ma per accedere al palazzetto è necessaria la prenotazione al link https://www.eventbrite.com/.../biglietti-presentazione, oppure inviando un messaggio al numero 3453382737 (indicando nome e cognome di tutti i partecipanti per cui si intende prenotare), ritirando poi il biglietto all’ingresso. Per tutti è necessario esibire il green pass ed essere muniti di mascherina.