Giovinazzo C5: buona la prima

Attesa, emozione, la vigilia di una prima in campionato è sempre ricca di emozioni per chi scende in campo. Emozioni che si sono tradotte in una partita, quella disputata tra il Giovinazzo C5 e i siciliani dell’Ispica in una gara senso unico. Ben 10 i gol segnati dai biancoverdi in questa partita d’esordio del campionato di serie A2, finalmente, dopo lo scorso campionato giocato a porte chiuse per via dell’emergenza Covid, davanti al proprio pubblico. È stato un festival del gol, con l’Ispica che è riuscita a frenare le offensive dei biancoverdi per i soli primi 10 minuti della gara. I ragazzi di mister Foletto sono andati in rete per quattro volte con Alves, tre volte con Roselli e ancora con Bellaver, Saponara e Zago. Il gol della bandiera per gli ospiti lo ha messo a segno Ficili che ha pareggiato nel primo tempo il vantaggio realizzato da Roselli. Da segnalare anche che il Giovinazzo è sceso in campo menomato per le assenze dovute a infortuni e piccoli problemi di Di Capua, Mongelli, Restaino e Ferreira Praciano. Ciò nonostante i convocati per la prima di campionato non hanno per nulla fatto rimpiangere le assenze di pedine importanti nel gioco voluto da Foletto.