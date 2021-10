L’Iris a Catania per i campionati Gold di ginnastica ritmica

Si svolgerà a Catania, nella palestra dell’istituto «Leonardo da Vinci» il campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica per la «zona tecnica 5». A competere, domani 10 ottobre, saranno le atlete juniores e senior. L’Iris sarà presente, insieme alle atlete proveniente dalla Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e naturalmente dalla Puglia, con Arianna De Feudis (Bisceglie) alla palla e clavette, Veronica Fruttidoro (Bitonto) alla fune e alla palla, Silvana De Santis (Bitonto) alla fune per le junior1. Per le junior 2 e 3, scenderanno in pedana Martina Maggi (Carbonara) al cerchio e clavette e Vittoria Ficco (Bisceglie) alle Clavette. Infine per la categoria Senior gareggerà Silvia Maffei (Bitonto) alle clavette. Ad accompagnare le atlete Iris sarà Maddalena Carrieri.