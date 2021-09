Pioggia di titoli regionali per l'Iris

Sono ben sette i titoli regionali portati a casa dalla Ginnastica Ritmica Iris al termine della due giorni di gare tenutasi al Palasport Parco Ricchiello di Taviano lo scorso fine settimana. E insieme ai titoli anche numerosi podi.

Campionato Regionale che ha visto nella categoria Individuale Junior/Senior vincere Irene Carbonara tra le Senior, terzo posto per Maria Dell’Aquila. Doppietta tra le Junior 2 con titolo regionale per Michela Sallustio che ha preceduto la compagna di squadra Giorgia Cuomo. Il tris lo serve Serena Abbadessa che vince tra le Junior 3. Per quel che concerne il Campionato Individuale Allieve Gold, Sara Brunetta guadagna il gradino più basso del podio con il terzo posto complessivo al termine delle due prove.

Ginnaste Iris che hanno ottenuto ottimi risultati anche nel Campionato di Specialità Gold. Nella categoria Junior 1, titolo regionale per Silvana De Santis al nastro, quarta invece alla fune. Veronica Fruttidoro ottiene un secondo posto alla fune ed un quarto alla palla; doppio argento invece per Arianna De Feudis con il secondo posto sia alla palla che alle clavette. Titoli regionali che giungono anche nella categoria Junior 2/3. Primo posto per Vittoria Ficco alla fune (quarta alle clavette), vittoria anche per Simone Brunetta e Silvia Maffei nella coppia Senior 2. Titolo individuale, inoltre, per Brunetta alla palla. Secondo posto pe Maffei alle clavette. Chiude Martina Maggi con un quarto posto finale al cerchio, quinto alle clavette.

Iris che può sorridere anche dando uno sguardo ai risultati della ginnaste che hanno preso parte al Trofeo Giovani Promesse. Tra le Allieve 1 vittoria per Gaia Catalano, secondo posto per la compagna di squadra Irene Porcelli. Primo posto anche tra le Allieve 2, grazie al successo di Raffaella Caporusso, quinto posto per Sara Belgiovine. Tra le Allieve 3, Emma Di Liddo è quinta nella classifica finale, mentre tra le Allieve 4 c’è il terzo posto di Cristina Bianco ed il quinto di Anna Da Candia.

Risultati davvero importanti per la spedizione Iris in terra salentina, guidata dai tecnici Alessandra Sangilli, Maddalena Carrieri, Dalila Losito e Lucia Andriani. Adesso spazio alle zone tecniche che partiranno nel mese di ottobre ed al quale prenderanno parte le campionesse regionali.