Al via la campagna abbonamenti per la stagione agonistica del Giovinazzo C5

Dopo una intera stagione agonistica disputata senza pubblico, i tifosi potranno tornare sugli spalti del Pala Pansini per le gare interne del Giovinazzo C5. Seppur con delle limitazioni dettate dalla pandemia da Covid 19 ancora in corso. Per questo al società di via San Severino ha lanciato la sua campagna abbonamenti in vista del campionato di A2 per tempo. Una delle più importanti limitazioni è quella della capienza ridotta del palazzetto, per questo l’abbonamento risulta essere il modo migliore per garantirsi un posto nell’impianto di via Aldo Moro. La campagna abbonamenti partirà già martedì. Per sottoscriverlo, i posti saranno numerati, è necessario munirsi di un documento di identità in corso di validità e di essere in possesso del «green pass».

Anche per l’accesso al palazzetto le misure di prevenzione per il contenimento del contagio saranno rigide. Oltre alla esibizione del documento di identità e del «green pass», il personale preposto rileverà la temperatura corporea. Sarà obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’impianto e anche negli immediati dintorni in caso di assembramento. Il costo dell’abbonamento per tutta la durata del campionato è di 50 euro (per i minori dai 12 ai 17 anni 25 euro, per i più piccoli l’ingresso è gratuito se accompagnati da un genitore), mentre il singolo tagliando d’ingresso sarà di 10 euro con a prevendita che sarà effettuata nei giorni di martedì e mercoledì precedenti alla gara casalinga. Gli accrediti per AIA-CONI-FIGC, per gli organi di stampa e per i diversamente abili in carrozzina dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica della società - gsgiovinazzoc5@libero.it - entro il giovedì antecedente la disputa della gara. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti direttamente presso il PalaPansini dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.