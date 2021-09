L’Iris a Taviano per i titoli regionali di ginnastica ritmica

Nel mirino dell’Iris i titoli regionali di ginnastica ritmica. Tra oggi e domani le atlete della società che ha sede a Giovinazzo, saranno impegnate a Taviano per la seconda prova del campionato regionale di specialità Gold. A scendere oggi in pedana per le J1 saranno Arianna De Feudis (Bisceglie), Silvana De Santis (Bitonto) e Veronica Fruttidoro (Bitonto). Per le J2 Martina Maggi (Carbonara) e Vittoria Ficco (Bisceglie) e per la categoria S, Silvia Maffei (Bitonto) e Simona Brunetta (Bitonto). Ci sarà spazio anche per la seconda prova del Trofeo Giovani Promesse, una gara sperimentale tutta pugliese, voluta dalla Direzione tecnica e Tema Manager, che vedrà in pedana Gaia Catalano (2012, Modugno), Irene Porcelli (2012, Bisceglie), Raffaella Caporusso (2011, Barletta), Sara Belgiovine (2011, Bisceglie), Emma Di Liddo (2010, Bisceglie), Gaia Silvestris (2009, Bisceglie), Cristina Bianco (2009, Bisceglie) e Anna De Candia (2009, Molfetta).

Domani, per la chiusura del fine settimana dedicato alla ginnastica ritmica, si svolgeranno le prove del Campionato individuale Allieve Gold con Sara Brunetta (2009, Bitonto) presente nella categoria A4, a seguire la 2^ prova regionale del Campionato Individuale Junior/Senior Gold a cui prenderanno parte la J2 Michela Sallustio (2007, Molfetta), la J3 Serena Abbadessa (2006, Bisceglie) e le due Senior 2005 Irene Carbonara (Giovinazzo) e Maria Dellaquila (Barletta). Ad accompagnare le atlete dell’Iris sono Alessandra Sangilli, Maddalena Carrieri, Dalila Losito e Lucia Andriani. La seconda prova delle varie categorie assegnerà il titolo di campionessa regionale per ogni fascia d’età, ed è valevole per le ammissioni alla fase di Zona Tecnica (ex campionato interregionale).