Pino Marzella torna sulla panchina dell’Afp

Pino Marzella torna a sedere sulla panchina dell’Afp Giovinazzo. Ma non da solo. A coadiuvarlo, infatti sarà Dino Camporeale, che nella scorsa stagione ha condotto i biancoverdi verso la salvezza nel campionato di serie A2. «Troppo presto si erano separate le strade lo scorso anno – si legge sul profilo facebook dell’Afp - È giusto che si dia a Pino la possibilità di finire il lavoro fatto ad inizio stagione, lo scorso anno, perché qualcosa lo si è già visto e la speranza che possa fare bene è tanta. Non cambia di una virgola il progetto che era e sarà sempre lo stesso: andare avanti con i giovani, progetto sposato prima dal DS Spadavecchia e poi anche da Marzella, che vede nel vivaio biancoverde materiale di ottima fattura, risorse che potrebbero portare lontano».

Il vivaio biancoverde ha portato gli under 17 alla medaglia d’argento nel campionato nazionale di categoria e gli under 19 a laurearsi campioni d’Italia. E infine ben quattro atleti giovinazzesi hanno vestito la maglia azzurra nei recenti campionati europei di hockey che si sono disputati in Portogallo. Sia gli under 17 che gli under 19 hanno portato a casa la medaglia di bronzo.

«Quindi – è scritto ancora sulla pagina social della società giovinazzese - un in bocca al lupo a mister Marzella che, siamo sicuri, con Camporeale porterà altre soddisfazioni in casa biancoverde. Lo stesso Camporeale seguirà tutto il settore giovanile lavorando alla formazione di nuovi giovani campioni per permettere la continuità del progetto stesso».