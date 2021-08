Anche il campionato under 19 di hockey si disputerà in Portogallo

Contrariamente a quanto riportato ieri dalle nostre pagine, anche il campionato europeo under 19 di hockey si disputerà in Portogallo nelle stesse date del campionato under 17 e cioè da 5 all’11 settembre. Per l’ufficializzazione delle convocazioni di Amatulli e Cannato, si dovrà attendere il fine settimana. Ci scusiamo con i nostri lettori per le notizie non esatte riportate ieri.