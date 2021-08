Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione agonistica del Giovinazzo C5

Completati i ranghi del gruppo squadra, è adesso al completo anche lo staff tecnico e sanitario. Insieme al mister Darci Foletto, ci sarà come vice Francesco Faele, «promosso» dal settore giovanile e che nell’ultima parte dello scorso campionato di serie A2, si è reso protagonista di ottime direzioni della squadra, accompagnandola alla salvezza con anticipo. Come preparatore atletico ci sarà Franco De Anna, un ritorno per lui, e il riconfermato Gianluca Annese in qualità di preparatore dei portieri.

Lo staff sanitario sarà composto dal medico Nicola Turturro, dal fisioterapista Angelo Dinatale e dal nutrizionista Domenico Caccavo. Tutto pronto quindi per affrontare la nuova stagione agonistica. Si attende solo la data per l’inizio della preparazione atletica e quindi per entrare nel vivo di un campionato che si preannuncia interessante.