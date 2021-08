Due giovinazzesi nella Nazionale under 17 di hockey su pista

Adesso è ufficiale. Con la Nazionale italiana under 17 di hockey su pista, in partenza per il Portogallo per disputare i campionati europei di categoria, Ci saranno i giovinazzesi Paolo Colamaria e Luigi Turturro. Scenderanno in pista dal 5 all’11settembre.

«È una notizia che fa emozionare» si legge sulla pagina ufficiale facebook dell’Afp Giovinazzo, squadra in cui militano i due campioncini. Colamaria e Turturro hanno superato tutte le selezioni imposte da mister Giudice, l’allenatore della Nazionale, nel corso di raduni organizzati ad hoc per individuare i migliori giocatori da portare in Portogallo. Dopo il secondo posto nel campionato under 17 conquistato dall’Afp Giovinazzo, questa è una grande soddisfazione. Alimentata anche dalla convocazione di Nicola Cannato e Amatulli Alessandro, nella nazionale under 19. I due atleti, campioni d’Italia per la loro categoria, dovranno però superare l’ultima scrematura prima di poter vestire ufficialmente la magia Azzurra e partecipare agli europei che si disputeranno in Italia dal 26 settembre al 2 ottobre.

«A noi società – è scritto nel post facebook - la soddisfazione di vedere i propri ragazzi indossare quella maglia che per molti è un sogno che si avvera, ma soprattutto la vittoria di una scommessa, il lavoro fatto sui giovani, l'incessante desiderio di puntare su di loro e l'ottimo lavoro fatto in pista da mister Camporeale continua a dare frutti in questo 2021 ricco di soddisfazioni».

Ultim'ora: Anche Cannato e Amatulli faranno parte del team Azzurro che disputerà il campionato europeo Under 19. La sede delal competizione sarà in Italia, non è ancora stata però comunicata la città che ospiterà il campionato.