Un nuovo colpo di mercato per il Giovinazzo C5

È pedina di rilievo che presto potrà diventare vanto per il Giovinazzo C5. Grazie a una trattativa lampo, che si è conclusa a cavallo di ferragosto, Gustavo Jaquier Menini vestirà la maglia biancoverde per la prossima stagione del campionato di serie A2. Brasiliano, classe ’85, il laterale arriva a Giovinazzo accompagnato da un curriculum di tutto rispetto. Veterano della serie A, ha sfiorato anche lo scudetto con il Pescara, Menini ha nell’uno contro uno una delle sue doti migliori. «Sono un laterale a cui piace organizzare il gioco e mettere in campo tanta intensità», ha dichiarato. Menini ha scelto Giovinazzo, tra le tante sirene del mercato, perché (bontà sua) ritiene il club del presidente Antonio Carlucci «storico del futsal italiano, molto serio e organizzato». Il Giovinazzo C5 può contare su una rosa di tutto rispetto e il primo obiettivo per il neo acquisto biancoverde è quello di qualificarsi per la Coppa Italia. Sogna anche di arrivare tra le prime squadre del girone in cui è iscritta la compagine giovinazzese.