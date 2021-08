Altro colpo di mercato del Giovinazzo C5: arriva il centrale difensivo Bellaver

Il Giovinazzo C5 aggiunge una pedina importante al suo gruppo squadra. Dopo una trattativa lampo ha ingaggiato il centrale difensivo Matheus Bellaver a cui intende consegnare le chiavi del reparto difensivo. L’arrivo di Bellaver rappresenta un salto di qualità, secondo gli ambienti biancoverdi. Va a completare una rosa che si preannuncia essere competitiva per il campionato di serie A2. L’italo brasiliano ha già lavorato con mister Foletto con cui ha conseguito importanti vittorie. «Mister Foletto mi ha cercato con insistenza - ha dichiarato Bellaver – e per me è un orgoglio». Non solo la chiamata di Foletto, ma e stato anche il progetto che il direttore sportivo Gianni Lasorsa ha presentato a convincere il neo acquisto a far parte del Giovinazzo C5. Solidità difensiva, ma anche senso del gol, queste le caratteristiche principali di Bellaver che come obiettivo ha quello di disputare «una bella stagione in un torneo importante, per provare a vincere».