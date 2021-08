Alves conferma la sua presenza tra i biancoverdi

Anche Felipe Alves rinnova il suo contratto con il Giocinazzo C5 fino al 2022. L’ufficialità della firma arriva dalla società di via San Severino che vuole puntare sulla velocità e la reattività mostrate dall’italo brasiliano nel corso della scorsa stagione agonistica. Doti che torneranno utili agli schemi che mister Foletto metterà a punto durante la preparazione atletica in vista del nuovo campionato di Serie A2. Torneo che si preannuncia «caldo» per la qualità delle squadre iscritte. Sono convinto - ha detto Alves - che quest’anno ci sono i presupposti per poter raggiungere obiettivi più soddisfacenti della semplice salvezza».

Arrivato a Giovinazzo un po’ in sordina e senza grandi clamori, Alves si è subito ritagliato un ruolo all’interno dello spogliatoio. La sua assiduità negli allenamenti e sul campo, sarà un ottimo viatico per le prestazioni dell’intero gruppo squadra.