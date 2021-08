Mongelli prolunga il suo contratto con il Giovinazzo C5

Michele Mongelli prolunga il suo rapporto con il Giovinazzo C5. Per la settima stagione consecutiva vestirà i colori biancoverdi per i quali metterà a disposizione tutta la sua esperienza, tanto da diventare pedina fondamentale nello scacchiere del presidente Antonio Carlucci. Reduce da un grave infortunio, la rottura del crociato anteriore, Mongelli è già al lavoro per recuperare la forma migliore. «La società non m i ha lasciato solo nei momenti più difficili- ha detto Mongelli – per questo non potevo che prolungare la mia permanenza a Giovinazzo». Evidentemente il Giovinazzo C5 nutre stima e fiducia nei confronti dell’atleta. «Da parte mia – ha concluso - garantirò massimo impegno come fatto sinora e mi farò sicuramente trovare pronto per il prossimo campionato di serie A2. Sarà un torneo altamente competitivo, ma conoscendo le capacità del mister Darci Foletto, sono convinto che riusciremo a toglierci qualche soddisfazione».