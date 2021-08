Prende sempre più forma il Giovinazzo C5

Torna a crescere la curva del contagio a Giovinazzo

Sale a 10 il numero dei contagiati a Giovinazzo. Il dato è riferito alò primo agosto, giorno in cui si sono registrati 5 nuovi casi. Il virus come nel resto del Paese ha ripreso a circolare, facendo alzare il livello d’allarme, soprattutto per la variante Delta,