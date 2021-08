Roselli rimane nella lista degli atleti del Giovinazzo C5

Prende sempre più forma la compagine del Giovinazzo C5 che dovrà affrontare il prossimo campionato di A2. Nuovi acquisti ma anche riconferme. L’ultima in ordine di tempo la riconferma di Nicolò Roselli, il pivot che continuerà a vestire la maglia biancoverde, per le prove che ha saputo fornire lo scorso campionato, quando, chiamato in causa, ha saputo farsi trovare sempre pronto. Una conferma, quella di Roselli, quasi scontata, perché atleta di prospettiva e in crescita.

«Sono molto contento di restare nella mia città - ha detto Roselli - Ho dimostrato di poter essere all’altezza di compagni di squadra molto più quotati di me e sono sicuro di poter ripagare con prestazioni migliori chi continua a darmi fiducia. Con l’arrivo del nuovo allenatore Darci Foletto, che non conosco personalmente, sono sicuro che affronteremo il prossimo campionato ponendoci come obiettivo sicuramente un piazzamento migliore in classifica anche con la spinta del nostro pubblico che ci tengo a ringraziare per non averci fatto mai mancare la sua vicinanza sia tramite i canali social che con piccoli gesti significativi».