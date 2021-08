Il Giovinazzo C5 punta sui giovani

Mancino atipico, il suo ruolo è quello di pivot. Ama giocare spalle alla porta per poi girarsi e calciare a rete. Si presenta così Alessio Saponara, classe 2000, ultimo acquisto del Giovinazzo C5, compagine che da sempre punta sui giovani. Nativo di Venosa, in Basilicata, il neo biancoverde ha il vizio del gol. Già pedina fondamentale nella squadra del suo paese, con cui ha giocato in C1, ha debuttato anche nella massima serie con l’Eboli. Adesso, dopo una esperienza in serie A2 con il Bernalda, è approdato a Giovinazzo dove è convinto di migliorare il suo rendimento tecnico e atletico, grazie alla guida di mister Foletto. «Sono molto felice di essere arrivato qui – ha dichiarato Saponara - Questa è una piazza calda e in giro se ne parla molto bene. Tutto ciò mi ha spinto a scegliere questo club. Ho avuto un impatto molto positivo con la dirigenza e adesso non vedo l’ora di conoscere i tifosi e visitare la mia nuova città».