Di Capua resta a Giovinazzo. Difenderà la porta dei biancoverdi nella prossima stagione agonistica

Ernesto Di Capua resterà a difendere la porta del Giovinazzo C5 per la prossima stagione agonistica. L’accordo tra il portiere e la società è stato ufficializzato, ma si è trattato solo di una formalità dopo che nel corso della passata stagione agonistica Di Capua si è dimostrato essere ad alti livelli. Le potenzialità atletiche del portiere biancoverde sono sempre in crescita, è ormai un punto cardine nel quintetto giovinazzese. «La mia permanenza a Giovinazzo - spiega il portiere - è dettata prima di tutto dall’attaccamento ai colori di questa società quale giovinazzese verace. In estate ho ricevuto offerte da vari team di serie A1 che mi hanno lusingato tanto, ma non ho accettato perché, d’accordo con i dirigenti, ritengo di aver appena iniziato un ciclo in forte ascesa grazie anche al proficuo lavoro che ho sviluppato con il preparatore dei portieri Gianluca Annese».

Pronto quindi ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di serie A2. «Non sarà affatto facile – ha detto - ma sono sicuro che miglioreremo il piazzamento della scorsa stagione anche con l’arrivo del nuovo mister Foletto che conosco come atleta, ma che sicuramente sarà altrettanto capace in questa nuova veste. Ma soprattutto mi auguro il ritorno al PalaPansini del pubblico che resta il nostro sesto uomo in campo».