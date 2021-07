Piscitelli sarà ancora il faro del Giovinazzo C5

Il capitano del Giovinazzo C5, Angelo Piscitelli, ha rinnovato il suo contratto sino al 2022. La sua sarà l’ottava stagione agonistica che disputerà con i biancoverdi.

«Sono molto contento di poter proseguire questo percorso insieme perché credo fortemente nel progetto societario – ha dichiarato - La passata stagione è stata la più difficile della mia carriera». Tra pandemia e assenza di pubblico il passato campionato di serie A2 è stato a dir poco anomalo. Nonostante questo, il Giovinazzo C5 è riuscito a salvarsi grazie anche a quel punto di riferimento rappresentato proprio da Piscitelli e dalla sua esperienza maturata in anni di futsal giocato in giro per l’Italia.

«Dopo un’annata particolare - ha rimarcato Piscitelli - non vedo l’ora di ricominciare. Rientrare sul nostro parquet sarà una grande emozione, come quella di riabbracciare i nostri tifosi che non hanno mai smesso di farci sentire la loro presenza, non solo sulle piazze reali, ma anche su quelle virtuali. Essere il capitano nella seconda annata di fila in serie A2 è motivo di grande orgoglio».