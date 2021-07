Cinque atleti dell’Afp Giovinazzo vestiranno la maglia Azzurra nei campionati europei di hockey

Grandi notizie per l’Afp Giovinazzo. Cinque dei suoi giovani atleti sono stati convocati per i campionati europei di hockey su pista. Due, Colamaria e Turturro per l’under 17, gli altri tre, D’Avanzo, Cannato e Amatulli, per l’under 19. L’under 17 biancoverde è arrivata seconda ai campionati italiani di categoria, le fasi finali si sono disputate a Giovinazzo, competizione nel coro della quale i giovani atleti giovinazzesi hanno potuto dimostrare le loro qualità e convincere i selezionatori nazionali a convocarli per gli Europei che si disputeranno a Recoaro Terme dal 24 al 27 luglio.

Sempre a Recoaro si svolgeranno gli Europei under 19, dal 16 al 20 agosto. Con la maglia azzurra saranno sicuramente protagonisti i tre atleti giovinazzesi, freschi campioni d’Italia nella loro categoria. Al di là dei risultati che le due nazionali giovanili conseguiranno, per lo sport giovinazzese e per l’hockey in particolare le convocazioni rappresentano un ottimo viatico per tutto il movimento sportivo locale. Sicuramente i 5 atleti che vestiranno la maglia azzurra, saranno degli innesti importanti per l’Afp Giovinazzo in vista del prossimo campionato di serie A2.