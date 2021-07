Franco de Anna sarà il nuovo preparatore atletico del Giovinazzo C5

Prende sempre più forma il settore tecnico del Giovinazzo C5, con ritorni eccellenti per la compagine biancoverde. Settore questo che è considerato il preludio al mercato vero e proprio che dovrà dare forma e dimensione alla squadra che dovrà affrontare il campionato di serie A2. L’ultimo ritorno in ordine di tempo, è quello di Franco de Anna, il preparatore atletico che si era allontanato per circa due anni dalla società di via Sanseverino.

Docente di Educazione Fisica, laureato in Scienze delle Attività Motorie e con un Master in Valutazione Funzionale presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, a Roma, è ritornato a ricoprire uno degli incarichi societari basilari nella preparazione della squadra affidata quest’anno a Darci Foletto, oggi allenatore ma che da giocatore nelle fila biancoverdi ha conosciuto bene de Anna. A convincere il preparatore atletico a tornare a preparare gli atleti per la prossima stagione agonistica, quello che il professionista ritiene essere un progetto interessante.

«Nel recente passato – ha dichiarato – ho dovuto fare delle scelte che mi hanno allontanato dal Giovinazzo C5. Oggi torno spinto dalla passione per questo sport e da un progetto che mi consente di ritornare sui miei passi e tornare al lavorare con dirigenti che sono soprattutto amici». Il tecnico sostituirà Giovanni Battista de Gennaro, a cui il Giovinazzo C5, per bocca del direttore sportivo Gianni Lasorsa augura le migliori fortune.