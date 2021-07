Torna il Trofeo dei Gonfaloni

Dopo un anno di pausa, causata dalla pandemia da Coronavirus, torna il XVIII trofeo dei Gonfaloni dedicato a Massimo Cervone e il XV trofeo dell’Adriatico e delle Ionio, quest’ultimo collegato al terzo meeting nazionale del Csi. Come sempre il campo di gara sarà lo specchio di mare all’interno del porto di Giovinazzo. Le gare si svolgeranno il primo agosto. Il programma della giornata prevede una Santa messa che sarà celebrata alle 8,30, seguita dall’alza bandiera a cura dell’Associazione marinai d’Italia e dalle 10 il via alle gare. Dopo la pausa pranza, alle 16, sono previste le finali.



Prossimamente, come fa sapere l’associazione Vogatori Massimo Cervone, organizzatrice della manifestazione, saranno resi noti i lotti dei partecipanti e tutte le altre informazioni relative alla gara.