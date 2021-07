Giovinazzo C5: Faele promosso ad allenatore in seconda della prima squadra

La promozione ad altro incarico tecnico era stata in qualche modo già annunciata. Adesso è arrivata l’ufficialità. Francesco Faele dopo aver guidato l’under 19 per tre anni, è il nuovo allenatore in seconda del Giovinazzo C5. Sarà il vice di Darci Foletto nel prossimo campionato di serie A2, categoria che aveva già «assaggiata» avendo guidato dalla panchina i biancoverdi nell’ultimo scorcio della passata stagione agonistica.

«Nonostante qualche offerta a livello regionale e nazionale - ha rivelato Faele – rimango a Giovinazzo. Ringrazio i vertici del club per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti, ma adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a Foletto, sperando di poterlo fare al PalaPansini con i nostri tifosi. Sarò al fianco di un ragazzo che da giocatore ha incantato l’intera città di Giovinazzo con le sue giocate e che da allenatore ha tanta voglia di dimostrare. Insieme lavoreremo per toglierci tante soddisfazioni».