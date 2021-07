La prestazione delle ragazze dell’Iris vale il quinto posto nel campionato italiano Gold

Un buon quinto posto assoluto. È quello ottenuto dall’Iris nel Campionato Nazionale d’Insieme Gold Allieve Si chiude con un quinto posto finale il Campionato Nazionale di Insieme Gold Allieve di ginnastica ritmica. Nelle gare che si sono svolte a Folgaria, in Trentino, le ginnaste pugliesi hanno ottenuto dapprima il passaggio in finale nella specialità 5 cerchi, per concludere poi, come già detto al quinto posto. Un risultato di tutto rispetto per le atlete Serena Abbadessa, Irene Carbonara, Giorgia Cuomo, Maria Dellaquila e Michela Sallustio con la soddisfazione del buon lavoro svolto dalle accompagnatrici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri. Alle gare hanno partecipato oltre 50 squadre, le prime dodici delle prove eliminatorie hanno avuto accesso alla fase finale. Tra queste l’Iris.