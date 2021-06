Il Giovinazzo C5 si muove sul mercato: preso Binetti

Il Giovinazzo C5 continua a disegnare quella che sarà la squadra che affronterà il prossimo campionato di serie A2. E nel nuovo disegno c’è Domenico Binetti, universale dagli oltre 100 gol in carriera, che torna a Giovinazzo, voluto da Direttore sportivo Gianni Lasorsa. Binetti torna tra i biancoverdi, lì dove tutto è cominciato per lui. «Ho scelto Giovinazzo, che per me rappresenta l’album dei ricordi – ha dichiarato - In questi anni ho girato la Puglia. Ho vinto tanto e qualche volta ho perso. Ma il mio tempo sul parquet non è ancora finito». Nella precedente stagione Binetti ha vestito la divisa del Futsal Bitonto. «Il mio ritorno a Giovinazzo – ha affermato il neo biancoverde - rappresenta la naturale chiusura di un cerchio: quando ho iniziato a giocare a futsal, proprio a Giovinazzo, il mio punto di riferimento era Darci Foletto, il pivot oggi tornato da allenatore. Lo prendo come un segno del destino e spero che questo nuovo progetto tecnico porti i frutti sperati sin dal prossimo campionato di serie A2 e duri nel tempo».