Per le sessioni estive nazionali di Ginnastica ritmica, convocate Cuomo e Brunetta

Sara Brunetta e Giorgia Cuomo, ginnaste in forza all’Iris, sono state convocate per gli allenamenti collegiali nazionali estivi. La «chiamata» è arrivata dalla Dtnr Emanuela Maccarani e dalla responsabile Squadre nazionali individualiste, Elena Aliprandi. Giorgia Cuomo è tra le 22 atlete convocate per il gruppo B1 e sarà a Desio in Lombardia dal 5 al 12 luglio.

Per il gruppo C Allieve, invece, Sara Brunetta è tra le 25 convocate per gli allenamenti che si svolgeranno a Mezzana, in provincia di Trento dall’11 al 17 luglio. Nello staff tecnico della Federazione Ginnastica d’Italia, guidato da Elisa Porchi, ci sarà anche la direttrice tecnica dell’Iris, Marisa Stufano. Per il club guidato da Nico Di Liddo, le convocazioni rappresentano un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi culminato, ad aprile scorso, con lo storico quarto posto alla Final six scudetto di Torino.