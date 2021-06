Tutti in piazza per festeggiare i Campioni d’Italia

Lo scudetto under 19 l’Afp Giovinazzo lo festeggerà stasera in piazza Vittorio Emanuele alle 19,30. Nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid i tifosi potranno tributare i loro beniamini che hanno riportato la società biancoverde ai vertici dell’hockey nazionale. E a maggior conferma della bontà del vivaio giovinazzese, arrivano per gli atleti guidati da Camporeale anche le convocazioni in azzurro. Il 26 e 27 giugno nel raduno di Matera ci saranno gli under 17 Altomare, Colamaria, De Bari, Gadaleta e Turturro. Per gli under 19 sono stati convocati Altomare, Amatulli, Cannato, D’Angelico, D’Avanzo e Mezzina.