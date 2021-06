Gli under 19 dell’Afp Giovinazzo si sono laureati Campioni d’Italia

L’Afp Giovinazzo under 19 è Campione d’Italia di hockey su pista. I biancoverdi hanno conquistato il titolo battendo il Follonica a Forlì, citta che ha ospitato la fase finale dei campionati di categoria. Gara tirata quella disputata dai biancoverdi contro i toscani che si è conclusa nei tempi regolamentari sul punteggio di 3 a 3. Non sono bastati neanche i tempi supplementari per sbloccare la parità in campo. È stato necessario ricorrere ai calci di rigore per avere ragione di un Follonica mai domo. 6 a 4 il risultato finale e festa in campo per i giovinazzesi in campo e per quelli che hanno seguito la gara nel pattinodromo di Forlì. Quella dei ragazzi di Camporeale è stata una lunga cavalcata. Hanno concluso imbattuti il girone di qualificazione e superato lo Scandiano in semifinale, grazie a un gioco spumeggiante e determinato. In circa 15 giorni, è la seconda finale per lo scudetto che ha visto protagonista gli atleti dell’Afp Giovinazzo. La prima nel torneo under 17 che si è disputato a Giovinazzo, medaglia d’argento per i biancoverdi, e ieri il torneo in terra romagnola che ha regalato lo scudetto ai giovinazzesi. Due risultati che fanno dire di come il settore giovanile dell’Afp Giovinazzo sia ai vertici dell’hockey su pista nazionale.