Rafinha e il Giovinazzo C5 si separano dopo 5 stagioni agonistiche

Dopo cinque anni Rafael Augusto Lanzillotti, in arte Rafinha, lascia il Giovinazzo C5. Una separazione, tra il giocatore e la società, consensuale, motivata dall’atleta come la conclusione di un ciclo e il desiderio di cercare nuovi stimoli per la sua professione. «Si è conclusa una bellissima e lunga esperienza – ha dichiarato l’italo-brasiliano – Ogni cosa inizia e finisce, la vita è fatta così». Rafinha, a Giovinazzo dal 2016, nel tempo è diventato un punto di riferimento per la società biancoverde e per i suoi tifosi. «Lascio la squadra in A2 – ha commentato – e ringrazio l’intera famiglia del Giovinazzo C5. Sono stato accolto bene e per le 5 stagioni in cui sono stato qui non posso dimenticare le tante battaglie, le vittorie e anche le sconfitte».

L’universale, questo il suo ruolo in campo, ringrazia in modo particolare i tifosi giovinazzesi. «Sono arrivato da giocatore – ha detto – vado via come tifoso. Rimarrò sempre un sostenitore dei colori biancoverdi». L’avventura di Rafinha nel futsal continuerà in altri lidi. L’atleta è in attesa di una proposta per lui interessate «per fare una nuova esperienza di vita».