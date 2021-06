Il sogno si è infranto a 3 minuti dalla fine della gara

I Campioni d’Italia under 17 di hockey su pista sono i ragazzi del Montecchio. Hanno battuto nelle finale giocata alle 11,30 al PalaPoli l’Afp Giovinazzo con il punteggio di 5 a 4. I biancoverdi giovinazzesi (anche il Montecchio ha gli stessi colori sociali) hanno accarezzato un sogno che si è infranto a 3 minuti dalla fine della gara. Ma ai ragazzi di mister Camporeale bisogno tributare solo applausi per la determinazione che hanno mostrato di avere anche contro una squadra quella dei veneti, sicuramente più esperta, vista l’età media della loro compagine. Come sempre succede nello sport sono gli episodi a determinare l’andamento delle gare. Una inferiorità numerica negli ultimi minuti, il cartellino blu comminato a Colamaria sul finire della partita, è costata cara all’Afp.

Ma, nonostante la sconfitta nell’atto finale del campionato, non c’è da disperarsi. Giovinazzo ha ancora una volta dimostrato di essere fucina di giovani campioni, ragazzi che sicuramente faranno strada nel mondo dell’hockey, ed è questo il vero progetto dell’Afp. Progetto che, come dice Camporeale, potrebbe essere confermato nelle finali nazionali under 19, con i biancoverdi pronti a sfidare le potenze hockeistiche del nord Italia.