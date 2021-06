L’Afp conquista la finale del campionato nazionale di hockey under 17

In finale. L’Afp Giovinazzo under 17, scenderà in campo al PalaPansini alle 11,30 per il titolo di Campione d’Italia di categoria. Incontrerà il Montecchio, che nella serata di ieri ha battuto il Follonica con un secco 5 a 0. I biancoverdi, nella gara delle 18 contro il Trissino, hanno conquistato la finale dopo una gara tirata, terminata ai rigori, dopo che il tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 3 a 3. Il punteggio finale è stato di 5 a 4. La curiosità: entrambe le squadra finaliste hanno come coliri sociali il bianco e il verde. La finalina, quella che assegnerà il terzo e quarto posto, tra Trissino e Follonica, si disputerà alle 9,30 sempre al PalaPansini.