L’Afp under 17 è in semifinale a punteggio pieno

L’Afp Giovinazzo ha concluso a punteggio pieno il girone di qualificazione del campionato italiano under 17 di hockey su pista. Dopo aver avuto ragione, nella gara d’esordio il Follonica, nel doppio appuntamento di ieri biancoverdi si sono imposti prima sul Lodi (5 a 3 il risultato) e poi sui campioni in carica del Breganze, chiudendo la pratica con il punteggio di 7 a 3.

È per il secondo anno consecutivo che gli under 17 dell’Afp si classificano tra le prime quattro nelle fasi finali del torneo di categoria. Per sapere chi sfiderà questa sera i biancoverdi in semifinale, bisognerà attendere le due gare del girone B in programma questa mattina. Anche l’orario di inizio partita, alle 18 o alle 20 è condizionato dagli esiti delle ultime due gare. Nel girone dell’Afp, l’atra formazione ad aver passato il turno è il Follonica che ha chiuso con sei punti in classifica.