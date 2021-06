Nel campionato under 17 di hockey l’Afp parte col piede giusto

Afp Giovinazzo, Follonica H, 7 a 4. È questo il risultato finale che ha visto prevalere i biancoverdi nella gara d’esordio delle finali nazionali di hockey su pista under 17 che si stanno svolgendo al PalaPansini. Gara tutta in discesa per i giovani giovinazzesi che già nel primo tempo hanno dato dimostrazione del proprio valore, chiudendo la prima frazione di gioco con un vantaggio di 4 reti a 1. Un primo tempo giocato a ritmi alti, triangolazioni veloci e contropiedi fulminati.

Ritmi più blandi nella ripresa, per risparmiare le forze in vista del doppio impegno di domani. Senza concedere troppo i biancoverdi sono andati a segno altre 3 volte, subendo però altrettanti reti per quel 7 a 4 finale che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo. Le reti: per l’Afp Cilimaria e Turturro, entrambi in gol per tre volte, e Debari. Il Follonica è andato a segno con Galliani (2 reti) e un gol a testa per Bracali e Faele. Doppio appuntamento per domani, dicevamo. Alle 9 l’Afp incontrerà il Lodi, alle 19 il Breganze.