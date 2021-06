Dal campo alla panchina, Foletto torna a Giovinazzo dopo 15 anni

Il Giovinazzo C5 riparte, come era logico immaginare, da settore tecnico. Dal nuovo allenatore, per cominciare, da Darci Foletto, un nome che la società biancoverde e i tifosi conoscono bene, per aver militato nella società guidata da Antonio Carlucci, come giocatore tra il 2006 e il 2008, contribuendo con i suoi gol a far salire il Giovinazzo in A2. Appesi gli scarpini al chiodo, Foletto è diventato un allenatore capace di vincere nella scorsa stagione il campionato di C1 e la coppa Italia regionale con il Sala Consilina. Tecnico dal lungo curriculum sia come giocatore che come allenatore, Foletto torna a Giovinazzo dopo 15 anni. «Nella vita, così come nello sport – ha dichiarato il mister - viviamo di cicli e il mio, come atleta, era arrivato all’epilogo. Sono fiero di aver vinto due campionati di fila e di essere entrato nella storia del club».

Come allenatore ha risposto subito alla chiamata di Carlucci. «Il primo contatto con il presidente Antonio Carlucci – ha raccontato Foletto - mi ha fatto subito capire che non era necessario ascoltare altre offerte e che era arrivato il momento di tornare a Giovinazzo, città dove è sbocciato un amore, l’amore per il mondo del futsal, un amore che a distanza di anni non si è mai interrotto». Il nuovo mister del Giovinazzo C5 ricorda con piacere la sua esperienza giovinazzese da pivot di una squadra che ha dato tante soddisfazioni al proprio pubblico. «Non ho mai visto tanti tifosi in un Palasport come quello di Giovinazzo – ha ricordato - la curva ribollente di tifo e entusiasmo, i post-gara con tanti amici e l’amore di un’intera città per il futsal e per un gruppo di giocatori che ha sempre e solo lottato per la maglia. E poi i tifosi, la gente di Giovinazzo… immagini e ricordi che porterò dentro di me per sempre». Immagini che potrebbero ritornare con il prossimo campionato, restrizioni per il Covid permettendo.

Sul quello che sarà il prossimo campionato Foletto non vuole sbilanciarsi. Per lui, nonostante l’esperienza acquisita, sarà la prima panchina nel campionato di serie A2. «È ancora molto presto per capire come sarà il prossimo campionato di serie A2 – ha affermato – i campionati non sono tutti terminati». Una affermazione che lascia intendere che non è ancora tempo per pensare a nuovi innesti in una formazione che, a dire del tecnico «ha già una buona ossatura, c’è da capire come rinforzarla. Di questo ne parleremo con la società nei prossimi giorni».