Giovinazzo capitale dell’hockey giovanile

Per quattro giorni Giovinazzo sarà la capitale dell’hockey under 17. Da questo pomeriggio, e fino al 6 giugno, al PalaPansini, si svolgeranno infatti, le gare che assegneranno lo scudetto di categoria. A contendersi il Tricolore, saranno 8 squadre divise in due gironi: nel girone A si incontreranno i team di Giovinazzo, Follonica, Lodi e Breganze. Nel girone B Viareggio, Scandiano, Trissino e Montecchio. La partita inaugurale, questo pomeriggio alle 14, vedrà di fronte le compagini dell’Afp Giovinazzo e H. Follonica. Le semifinali che si disputeranno tra le prime due classificate di ogni girone, sono previste per il 5 giugno. Le finali, il 6, quella per il 3 e 4 posto alle 9,30, quella che assegnerà lo scudetto alle 11,30. È prevista la presenza del pubblico, ma è necessaria a prenotazione per poter accedere al palazzetto, attraverso la piattaforma Eventbrite, oppure attraverso il numero Whatsapp 3408050334.