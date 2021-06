Pioggia di medaglie per l’Iris nelle gare di Manfredonia

Ottimi risultati per le ginnaste dell’Iris al campionato d’insieme Silver che si è svolto al PalaScaloria di Manfredonia. Quattro vittorie e numerosi podi il bottino per le ragazze guidate da Lucia Andriani, Dalila Losito e Maddalena Carrieri. Nella categoria LC tra le Allieve 1 c’è l’affermazione di tappa e finale di Irene Porcelli. Secondo posto di tappa tra le Allieve 2 per Sara Belgiovine che chiude la classifica finale in quarta posizione. La seconda vittoria di giornata arriva dalle Allieve 3 con Emma Di Liddo con un punteggio che vale anche il primato nella classifica finale, sesto posto per Valeria Serini. Nella top ten tra le Allieve 4 c’è Giada Bavaro, nona di tappa e finale. Computo che si chiude con la categoria Junior 1 dove Antonella De Feudis che chiude al secondo posto nella prova in terra sipontina ed al terzo nella classifica finale. Quarto posto di tappa per Alessandra Piscitelli che in classifica generale è quinta.

Tanti i podi che hanno caratterizzato la categoria LD. Tra le Allieve 1 Gaia Catalano trova il terzo posto di gara e finale. Stesso piazzamento tra le Allieve 2 per Raffaella Caporusso. A ridosso del podio le ginnaste Iris tra le Allieve 4: posizioni di tappa e finali che non cambiano per Cristina Bianco che si classifica quarta, davanti a Gaia Silvestris, quinta e Anna De Candia, sesta. Tra le Junior 1 Arianna De Feudis porta a casa un ottimo secondo posto anche per la classifica finale. Quarta posizione invece per Chiara Storelli. Podi che giungono ancora con Alenia Pasqualoni terza tra le Junior 2; Imma Santeramo, seconda tra le Junior 3 con Vittoria Ficco quarta in classifica finale. Tra le Senior 1 in classifica finale ci sono Simona Brunetta, seconda e terzo posto per Silvia Maffei.

Soddisfazioni per il sodalizio presieduto da Nico Di Liddo giungono anche dalla categoria LE. Tra le Junior 2 si impone Martina Maggi; secondo posto di tappa e finale per Vittoria Ficco tra le Junior 3. Tra Le Junior 1 Veronica Fruttidoro porta a casa un quarto posto di tappa e quinto finale, preceduta dalla compagna di squadra Silvana De Santis che ottiene un sesto posto di giornata, ma chiude il quarta posizione finale. A podio ci va anche Sara Brunetta che tra le Allieve 4 che vale il terzo posto finale.

Vittoria infine per la squadra Open 5 Cerchi formata da Abbadessa, Carbonara, Cuomo, Dellaquila e Sallustio.