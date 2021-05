Il Giovinazzo C5 e Restaino firmano il prolungamento del rapporto fino al 2022

Dopo la conquista della permanenza ne campionato di serie A2, dopo gli addii del tecnico Miki Grassi e del direttore generale Sabino Faele, il Giovinazzo C5 comincia a studiare la sua ripartenza in vista della prossima stagione agonistica. Lo fa cercando di blindare quelli che sono i suoi gioielli. A cominciare da Decio Restaino. Il club del presidente Antonio Carlucci si è mosso in anticipo trovando subito l’accordo con il prolifico marcatore, nella scorsa stagione è andato a segno 13 volte, prolungando il contratto fino al 2022.

«È bastato uno sguardo per trovare l’intesa» ha dichiarato l’atleta. Forza fisica, temperamento, intuizioni in tutte le fasi di gioco, buona tecnica, sono queste le doti che Restaino ha messo in campo nella passata stagione e che hanno convinto la società biancoverde a rinnovare il suo contratto per tempo. È il primo «colpo di mercato» messo a segno dal direttore sportivo Gianni Lasorsa. «Giovinazzo - ha raccontato Restaino – è una tappa importante per la mia carriera. Qui ho modo di conciliare la passione per il futsal e l’impegno universitario». È il primo tassello per la costruzione di una squadra che ha l’ambizione di ben figurare nel campionato di serie A2.

La certezza di avere Restaino in rosa darà sicuramente nuovo impulso alla società che per forza di cose dovrà muoversi per individuare il tecnico che dovrà guidare i biancoverdi nella prossima stagione e con cui allestire una squadra competitiva.