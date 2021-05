L’Iris torna in pedana per la seconda prova del campionato individuale di ginnastica ritmica

Alla seconda prova del Campionato individuale Silver di Ginnastica ritmica la Iris parteciperà con un nutrito gruppo di atlete. La gara, che si svolgerà quest’oggi al PalaScaloria di Manfredonia, vedrà scendere in pedana per la categoria LC, le allieva Giada Bavaro e Valeria Serini di Giovinazzo, Sara Belgiovine, Emma Di Liddo e Irene Porcelli di Bisceglie. Tra le junior Antonelal De Feudis di Bisceglie e Alessandra Piscitelli di Molfetta. Per la categoria LD, in pedana scenderanno le allieve Cristina Bianco e Gaia Silvestris di Bisceglie, Raffaella Caporusso di Barletta, Gaia Catalano di Modugno e Anna De Candia di Molfetta. Nella stessa categoria ma tra le junior, gareggeranno Arianno De Feudis e Chiara Storelli di Bisceglie, Alenia Pasqualoni di Giovinazzo e Imma Santeramo di Barletta. Altre cinque atlete del sodalizio presieduto da Nico Di Liddo parteciperanno alle gare della categoria LE: Silvana De Santis di Bitonto, Vittoria Ficco di Biceglie, Veronica Fruttidoro di Bitonto e Martina Maggi di Modugno. Nella sessione sipontina delle gare di ginnastica ritmica sono previste anche le gare d’insieme Gold a cui parteciperanno due compagini dell’Iris: la prima con le allieve 5 funi Bianco, Brunetta, Caporusso, De Candia e Silvestris, la seconda open 5 cerchi con Abbadessa, Carbonara, Cuomo, Dellaquila e Sallustio. Ad accompagnare le ginnaste saranno i tecnici Lucia Andriani, Dalila Losito e Maddalena Carrieri.