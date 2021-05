Il campionato individuale regionale Silver di ginnastica ritmica arride all’Iris

Tre vittorie, sette podi e tanti ottimi piazzamenti. È questo il bilancio della spedizione Iris in terra leccese per il campionato regionale individuale Silver di ginnastica ritmica. Nel Tensostatico Parco Ricchiello di Taviano, le atlete Iris guidate dai tecnici Alessandra Sangilli, Dalila Losito e Martina Valente, hanno conquistato, nella categoria Silver LA1, il terzo posto tra le Allieve 3 con Graziana Napoletano. Tra le prime dieci ci sono anche Stefania Grosso (settima) e Viola Cannaò (nona); dodicesima posizione per Lucia Rizzi, tredicesima Alessia De Toma. Tra le Allieve 4 da segnare c’è il terzo gradino del podio da parte di Adriana Ciliberti. Tra le LA1 Allieve 2 il tredicesimo posto di Gaia Frisari e la diciottesima posizione di Giorgia Lagroia. Tra le Allieve 1 quattordicesima Anita Dell’Olio, diciannovesima Clelia Catanzaro.



Nella categoria Silver LB1 la vittoria è andata a Emma Di Liddo tra le Allieve 3, tre secondi posti invece quelli conquistati da Melania De Cillis tra le Allieve 1, Lucia Angarano tra le Allieve 4 e Antonella De Feudis tra le Junior 1. Tra le Allieve 2 c’è il quinto posto finale per Sara Belgiovine.

Nella Categoria Silver LB2 il gradino più alto del podio lo ha conquistato Giorgia Valente tra le Junior 1. Monologo Iris tra le Senior 2 con la vittoria di Noemi Lampedecchia che ha preceduto sul podio Valeria Amoruso ed Arianna Valente, quarto porto per Giorgia Esposito.