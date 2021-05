Dopo mister Grassi anche il direttore generale Samele lascia il Giovinazzo C5

È rivoluzione nel settore tecnico del Giovinazzo C5. Dopo l’addio del mister Miki Grassi, annuncia il suo addio al club biancoverde anche il direttore generale Sabino Samele. Una separazione consensuale, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale della società, ma che appare come un fulmine a ciel sereno. «Nutro grande rispetto nei suoi confronti – sono le parole del patron dei biancoverdi Carlucci - Le nostre strade, di comune accordo, oggi si dividono, ma la stima reciproca non verrà mai meno».

«Lascio Giovinazzo e il Giovinazzo C5 – la replica di Samele - con serenità e la piena consapevolezza che la decisione presa di comune accordo sia la più opportuna». Le vere motivazioni del divorzio non emergono, ma le qualità tecniche e di gestione del direttore generale sono più che note. Per questo la separazione sembra essere una doccia fredda per tutto l’ambiente e per i tifosi, che arriva dopo la conquista della permanenza del Giovinazzo C5 nella serie A2 del campionato nazionale di futsal.

«È stata una splendida avventura – ha commentato Samele - con particolare menzione per il presidente che per la seconda volta mi ha scelto e riconosciuto grande fiducia. Auguro di tutto cuore al Giovinazzo C5 e a tutti i suoi tifosi il meglio». Adesso i biancoverdi dovranno ricominciare a costruire una compagine in grado di affrontare un campionato difficile come quello di serie A2. Partendo da un nuovo direttore generale che sia in grado di dettare le linee guida della prossima stagione, con un nuovo tecnico e chissà con una rosa di atleti da riconfermare o da modificare.