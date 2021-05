L’Iris partecipa al campionato individuale regionale di ginnastica ritmica

Sarà il Tensostatico Parco Ricchiello di Taviano, in provincia di Lecce ad ospitare, nella giornata odierna, il campionato regionale individuale Silver di ginnastica ritmica. E l’Iris ci sarà con 19 atlete che eseguiranno due esercizi individuali a testa. Pe le sessioni previste, quella di Silver A1, per le nate dal 2009 al 2012, si esibiranno Viola Cannò, Clelia Catanzaro, Adriana Ciliberti, Anita Dell’Olio, Alessia De Toma, Gaia Frisari, Giorgia Lagroia, Graziana Napoletano, Stefania Grosso e Lucia Rizzi. Il loro esercizi il corpo libero e la palla. Per le prove di LB1, dedicate alle nate dal 2008 al 2012, gareggeranno Lucia Angarano, Antonella De Feudis, Sara Belgiovine, Emma Di Liddo e Melania De Cillis, ancora al corpo libero e come secondo esercizio il cerchio. La giornata si concluderà con Valeria Amoruso, Giorgia Valente, Noemi Lampedecchia, Giorgia Esposito e Arianna Valente per la categoria Silver LB2. Palla e nastro gli attrezzi con cui scenderanno in padana. Ad accompagnarle Alessandra Sangilli, Dalila Losito e Martina Valente.